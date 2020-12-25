В Тамбове предотвратили теракт, который планировал подросток

Фото: Максим Платонов (архивное фото)

В Тамбове сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Его готовил 17-летний студент местного колледжа.

«В арендованной им квартире изъяты взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие интернет-инструкции по его сборке и применению», — говорится в сообщении ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, подозреваемый относится к деструктивным субкультурам.

По версии следствия, он изготовил взрывчатое устройство по инструкции из интернета и планировал взорвать одно из тамбовских зданий.

Подросток задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В конце октября 16-летний подросток пытался поджечь отдел полиции Кукмора бутылками с зажигательной смесью, а при задержании нанес одному из полицейских три ножевых ранения. В тот же день возбудили дело о покушении на теракт и посягательстве на жизнь сотрудника полиции.



Татьяна Демина