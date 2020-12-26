В Казани суд рассмотрит дело мужчины, угрожавшего убить жену

Фото: Илья Репин (архив)

Ново-Савиновский райсуд рассмотрит уголовное дело в отношении 36-летнего казанца. Он обвиняется в угрозе убийством собственной жене.

По предварительным данным, 10 февраля 2020 года обвиняемый был пьян и устроил ссору с женой. В запале он схватил ножку стула и пригрозил супруге убить ее. Потерпевшая попыталась выбежать из квартиры, но обвиняемый догнал женщину и стал избивать. После этого он повалил ее на пол, схватил руками за шею и стал душить, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Обвиняемый признал вину и находится под подпиской о невыезде. Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение. Дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Казани ревнивец задушил бывшую жену, когда узнал о ее планах вновь выйти замуж.