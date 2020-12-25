В Казани ревнивец задушил бывшую жену, узнав о ее скорой свадьбе

В Казани мужчина задушил бывшую жену, которая снова решила выйти замуж. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Татарстану.

Тело 32-летней женщины обнаружили на балконе одного из домов на улице Глушко. По подозрению в убийстве был задержан 38-летний бывший муж погибшей, с которым она не поддерживала отношения после развода. Следствие считает, что он избил и задушил ее на балконе, узнав о том, что она собирается снова выйти замуж.

Фото: realnoevremya.ru

Мужчина признал вину в полном объеме. В ближайшее время ему выберут меру пресечения, говорится на сайте Следкома по Татарстану.



Ранее в Набережных Челнах произошло убийство с особой жестокостью. Мужчина напал с топором на возлюбленного жены и зарубил его прямо на дороге. Позже женщина заявила, что жертвой должна была стать она, а погибший лишь защищал ее.



Ольга Плешкова