Почетный нижнекамец и новый дом в Бугульме: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме»

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин рассказал о присвоении звания «Почетный гражданин Нижнекамска» одному из первых строителей города. Иван Коршин приехал на это место 60 лет назад.

В Бугульме прошла церемония заселения жилого дома. Соципотечники получили ключи от 38 квартир. Мэр города Линар Закиров пожелал им уюта, счастья и звона детского смеха.

Глава Актанышского района Энгель Фаттахов показал подписчикам, что его район готов к празднованию Нового Года. Он выложил подборку фотографий со снежными фигурами. Среди них и символ наступающего года — бык.

Открытие детского сада знаменательное событие для главы Алькеевского района Александра Никошина. Учреждение появилось в селе Хузангаево. Делегация из депутатов Госсовета РТ и главы района также посетила музей Хузангая.

Лениногорск стал лучшим городом Татарстана по подготовке спортивного резерва и развитию базовых олимпийских видов спорта. Такое звание за городом признали на церемонии «Спортсмен года». Достижением похвастался в Instagram глава района Рягат Хусаинов.