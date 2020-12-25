На дорогах Казани появились почти 500 новых камер видеонаблюдения

ПАО «Таттелеком» разместило на дорогах Казани 476 камер видеонаблюдения разного типа и организовало каналы связи для передачи потоков в подразделения МВД по РТ. Об этом сообщили в компании.

Камеры включили в инфраструктуру республиканской программы «Безопасный город», теперь их 1,8 тысячи штук.

«Помимо перекрестков камеры видеонаблюдения размещены на автодорогах, транспортных развязках в Казани, выездах из города, надземных и подземных пешеходных переходах, в местах концентрации массового транзита граждан и транспортных средств», — рассказали в «Таттелекоме».

В июне стало известно, что ПАО «Таттелеком» установит и введет в эксплуатацию 482 камеры видеонаблюдения разного типа на дорогах Казани, а также организует каналы связи, необходимые для передачи данных. «Однако в ходе реализации проекта было принято решение, связанное с техническими условиями по объектам, по уменьшению числа устанавливаемых камер до 476 с пропорциональным уменьшением стоимости контракта», — отметили в компании.

В УМВД России по Казани сообщили, что благодаря камерам видеонаблюдения раскрывается 12% преступлений.

