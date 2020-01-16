В Казани камеры видеонаблюдения помогают раскрыть 12% преступлений

В Казани, благодаря камерам видеонаблюдения, раскрывается 12% преступлений, сообщил начальник УМВД России по Казани Александр Мищихин.

Он уточнил, что на сегодняшний день в городе сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Результативность составила почти 100%. Правоохранители установили виновных в совершении более 7 тыс. преступлений, раскрываемость преступлений составила 34,5%.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что сейчас около 10 тыс. камер установлены почти на 3 тыс. многоквартирных домов, а свыше 1,6 тыс. камер наружного наблюдения работают в общественных местах.

«В общественных местах эксплуатируется свыше 1 600 камер наружного наблюдения, в 33 парках и скверах Казани установлено более 500, комплексное видеонаблюдение организовано на 717 объектах социальной инфраструктуры», — передает его слова мэрия Казани.



Ранее в казанском метро тестировали систему распознавания лиц и видеокамеру для обнаружения оставленных вещей.

