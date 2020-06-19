На дорогах Казани установят почти 500 камер видеонаблюдения

ПАО «Таттелеком» установит и введет в эксплуатацию 482 камер видеонаблюдения разного типа на дорогах Казани, а также организует каналы связи, необходимые для передачи данных. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Стоимость госконтракта составляет 23,8 млн рублей. Работы должны быть выполнены до 1 декабря 2020 года.

Камеры будут установлены на выездах из города, транспортных развязках, автодорогах, надземных и подземных пешеходных переходах, в местах концентрации массового транзита граждан и транспортных средств. В «Таттелекоме» отметили, что данные камеры не относятся к категории оборудования, используемого для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.