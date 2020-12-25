Ларионов — о стартовой игре с США: «Хорошо, что войдем в турнир без раскачки. Не сомневаюсь в победе»

Фото: ФХР

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча со сборной Соединенных Штатов. Как утверждает специалист, контрольный матч с Канадой показал, какой высокий уровень игры ждет команду на предстоящем турнире, однако не сомневается в положительном результате.

«Не сомневаюсь, что завтра ребята проведут сильный матч и порадуют наших болельщиков победой».

Также он отметил, что игра с США по уровню накала не будет уступать игре с хозяевами турнира, канадцами.

«Это хорошо, мы сразу попадаем в эпицентр борьбы, планка поднимается очень высоко. Уровень игры, скорости позволяют сразу войти в колею без раскачки. Вчерашний матч не то что разочаровал, но это был не лучший наш матч. Мы поняли, насколько серьезный уровень будет на этом турнире. Завтрашний матч будет такого же плана, как матч с Канадой, — на высоких скоростях, агрессивный, с активным давлением, на встречных курсах» — сказал наставник российской сборной «Чемпионату».

Игра молодежных сборных России и США пройдет завтра, 26 декабря, в 5.30 утра по московскому времени. Сегодня на нашем сайте вышел материал о раскладах к предстоящему молодежному чемпионату мира в Эдмонтоне.