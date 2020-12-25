Казань вошла в число популярных направлений для путешествий на поезде

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казань вошла в число популярных направлений для путешествий на поезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследовании сервиса OneTwoTrip.

На поезде россияне чаще всего ездили в Москву и Санкт-Петербург. В числе лидирующих направлений путешествий по железной дороге также Нижний Новгород, Тюмень и Новосибирск.

Фото: realnoevremya.ru

На самолете россияне чаще всего путешествовали в Симферополь, Махачкалу, Минеральные Воды и Уфу.

Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону и Екатеринбург попали в рейтинг самых популярных направлений для путешествий как на поезде, так и на самолете.

Напомним, что Казань вошла в пятерку лидеров направлений для поездок на новогодние праздники, а также в список российских городов, куда туристы приезжают отдохнуть ненадолго.



Татьяна Демина