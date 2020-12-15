Казань вошла в пятерку лидеров направлений на новогодние праздники
Всего 15% россиян решили путешествовать в новогодние праздники, большинство решили провести выходные дома. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Яндекс.Путешествия».
Согласно данным опроса, решившие путешествовать намерены отправиться в Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Ялту и Казань, передает ТАСС.
Те, кто решился на зарубежную поездку, чаще выбирают Турцию, Абхазию и ОАЭ.
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