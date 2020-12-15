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Казань вошла в пятерку лидеров направлений на новогодние праздники

08:48, 15.12.2020
Казань вошла в пятерку лидеров направлений на новогодние праздники
Фото: realnoevremya.ru

Всего 15% россиян решили путешествовать в новогодние праздники, большинство решили провести выходные дома. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Яндекс.Путешествия».

Согласно данным опроса, решившие путешествовать намерены отправиться в Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Ялту и Казань, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Те, кто решился на зарубежную поездку, чаще выбирают Турцию, Абхазию и ОАЭ.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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