Казань вошла в число популярных для недлительных поездок городов

Казань вошла в рейтинг российских городов, куда туристы приезжают ненадолго отдохнуть. В среднем иногородние жители задерживаются в столице Татарстана на 3,9 дня.

На первом месте в списке городов, куда люди приезжают на короткое время, Пенза — на 3,8 дня. Казань на втором месте, на третьем Воронеж и Петрозаводск — на 4,1 дня, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Средняя длительность путешествий в этом году у туристов составила 6,6 дня. В топ-3 городов, где люди задерживались на продолжительный срок, вошли Барнаул (11,1 дня), Хабаровск и Благовещенск (по 10,9 дня) и Петропавловск-Камчатский (по 10,7 дня).

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В этом году туроператоры зафиксировали рост спроса на поездки в Казань на новогодние праздники. Интерес к путешествиям в столицу Татарстана вырос на 50%.

Татьяна Демина