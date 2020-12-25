В соцсетях усомнились в «искусственном интеллекте» главной казанской елки

Татарстанский Mash обратил внимание на главную елку Казани. Издание заметило, что вместо обещанного искусственного интеллекта и умения общаться с гостями елка просто воспроизводит записанные реплики диктора.

В среду казанские власти обещали, что самая высокая в городе 35-метровая ель будет оснащена искусственным интеллектом. Якобы елка сможет «общаться» с посетителями праздника, поздравлять и рассказывать о культуре и традициях Татарстана.

«Реальное время» подробно рассказывало о новогодних мероприятиях в парках и скверах Казани. Министерство культуры РТ подготовило на период новогодних каникул свыше 300 мероприятий.

