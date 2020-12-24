Минниханов: дефицит бюджета Татарстана в этом году составит 48 млрд рублей по сравнению с 2019 годом

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Президента РТ Рустам Минниханов сообщил, что дефицит бюджета Татарстана в этом году составит 48 млрд рублей по сравнению с прошлым годом.

«Мы завершаем год с большими потерями, особенно доходная часть бюджета у нас серьезно пострадала, мы ожидаем где-то 48 миллиардов к прошлому году мы вышли с минусом. Это и цены на нефть упали, это и ограничения по добыче согласно ОПЕК+, это и снижение спроса на нашу продукцию, как машиностроительную, так и нефтехимическую. В то же время, КАМАЗ сработал великолепно, нефтепереработка — она с ростом, АПК — с ростом», — сообщил он на пресс-конференции.

Напомним, общий объем доходов бюджета Татарстана на 2020 год составит 292,7 млрд рублей, общий объем расходов — 324,7 млрд рублей, дефицит бюджета уменьшается на 4 млрд рублей и составит 32 млрд рублей.