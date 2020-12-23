Дефицит бюджета Татарстана на 2020 год уменьшили на 4 млрд рублей

Общий объем доходов бюджета Татарстана на 2020 год составит 292,7 млрд рублей, общий объем расходов — 324,7 млрд рублей, дефицит бюджета уменьшается на 4 млрд рублей и составит 32 млрд рублей. Об этом стало известно на заседании Госсовета РТ.

В целом доходную часть бюджета парламентарии увеличили на 18,3 млрд рублей.



В ноябре стало известно, что Татарстан получит 8,7 млрд рублей из федерального бюджета на компенсацию потерь из-за пандемии COVID-19.