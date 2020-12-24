В Казани на учет поставили более 20 объектов продажи пиротехники

В Казани, по данным ГУ МЧС по РТ на 23 декабря, на учет поставлены 22 объекта, осуществляющих продажу пиротехники. Всего в Татарстане на учет взято 89 таких точек.

Сотрудники Госпожнадзора и полицейские провели 187 совместных рейдов. В ходе одного из них в Казани у входа в метро на улице выявили реализацию пиротехники в неположенном месте.

В Чистопольском районе РТ на двух объектах продажи пиротехники выявили нарушения требований пожарной безопасности.

С продавцами и владельцами точек проводится разъяснительная работа по порядку продажи пиротехники и ее хранения.

Фото: Олег Тихонов (архив)

В ГУ МЧС по Татарстану также напомнили, что в республике создано 1 144 площадки для запуска гражданами пиротехники.

С 20 декабря в Татарстане действует особый противопожарный режим, который предполагает запрет на использование пиротехники. Он продлится до10 января 2021 года.



Напомним, что в новогоднюю ночь в Казани запускать фейерверки можно будет только на четырех площадках. В Нижнекамске пиротехникой можно будет пользоваться в трех зонах.



Татьяна Демина