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В Татарстане определено 1 144 площадки для запуска пиротехники

15:24, 22.12.2020
В Татарстане определено 1 144 площадки для запуска пиротехники
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане определено 1 144 площадки для запуска пиротехнических изделий в новогодние праздники. Об этом сообщили на брифинге МЧС в Кабмине РТ.

Для снижения риска возникновения пожаров в результате пользования пиротехники запускать фейерверки можно не ближе чем 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и в пределах 50 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, дорог.

Фото: kzn.ru

Запуская фейерверки в неположенных местах, можно получить штраф от двух до четырех тысяч рублей для граждан, от 15 до 30 тысяч — для должностных лиц, от 30 до 40 тысяч — для предпринимателей, работающих без образования юрлица, и от 200 до 400 тысяч — для юридических лиц.

Ранее эксперт назвал главные риски при использовании пиротехники.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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