В Нижнекамске определили места для запуска фейерверков

В Нижнекамске определены места, где разрешено запускать фейерверки и салюты. В этом году пиротехникой можно пользоваться в трех зонах: пустырь напротив дома №86 на пр. Химиков, площадка возле гипермаркета «Магнита» на ул.Южной и территория рядом с оздоровительным комплексом «Батыр». Ранее для жителей города была доступна только площадка на проспекте Химиков.

Отметим, что в прошлом году в Татарстане запуск пиротехники во дворе в новогоднюю ночь привел к тому, что в окно квартиры попала петарда, начался пожар. Пожилую жительницу квартиры едва успели спасти соседи.



Ранее Кабмин Татарстана утвердил введение в республике особого противопожарного режима, который предполагает запрет на использование пиротехники. Он будет действовать с 20 декабря 2020 года до 10 января 2021-го.

