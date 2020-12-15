Власти Казани разрешили запускать фейерверки в новогоднюю ночь на четырех площадках

Фото: Марат Мугинов

В новогоднюю ночь запускать фейерверки можно будет только на четырех площадках. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Запустить пиротехнику можно будет на площадках:

в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах — майдан на ул. Гаврилова;

в Кировском и Московском районе — Нижне-Заречная дамба;

в Приволжском и Вахитовском районе — автомобильная стоянка напротив площадки «Сабантуй» в Березовой роще;

в Советском районе — площадка возле Казанского ипподрома, между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина, сообщает Управление гражданской защиты.

Отметим, что в прошлом году запуск пиротехники во дворе в новогоднюю ночь привел к тому, что в окно квартиры попала петарда, начался пожар. Пожилую жительницу квартиры едва успели спасти соседи.



Ранее Кабмин Татарстана утвердил введение в республике особого противопожарного режима, который предполагает запрет на использование пиротехники. Он будет действовать с 20 декабря 2020 года до 10 января 2021-го.



Ольга Плешкова