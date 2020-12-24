Иностранные инвесторы считают Татарстан одним из самых привлекательных регионов для инвестиций

Исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский рассказал, что иностранные инвесторы считают Татарстан одним из самых привлекательных регионов для инвестиций — так считают 12% инвесторов.

Аналогичный показатель у Краснодарского края — 12%. Второе место разделяют Хабаровский край и Новосибирская область — предпочтение им отдают по 8% иностранных инвесторов. Большой объем иностранных инвестиций собирает Москва, а еще Московская и Липецкая области, сообщает РБК.

Фото: realnoevremya.ru

В целом, по словам Журавского, около 15 российских регионов научились эффективной работе с иностранным бизнесом. Он отметил, что кризис — лучшее время для крупных международных корпораций, чтобы инвестировать.

Маргарита Головатенко