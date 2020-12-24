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Иностранные инвесторы считают Татарстан одним из самых привлекательных регионов для инвестиций

08:49, 24.12.2020
Иностранные инвесторы считают Татарстан одним из самых привлекательных регионов для инвестиций
Фото: ru.wikipedia.org / PetarM

Исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский рассказал, что иностранные инвесторы считают Татарстан одним из самых привлекательных регионов для инвестиций — так считают 12% инвесторов.

Аналогичный показатель у Краснодарского края — 12%. Второе место разделяют Хабаровский край и Новосибирская область — предпочтение им отдают по 8% иностранных инвесторов. Большой объем иностранных инвестиций собирает Москва, а еще Московская и Липецкая области, сообщает РБК.

Фото: realnoevremya.ru

В целом, по словам Журавского, около 15 российских регионов научились эффективной работе с иностранным бизнесом. Он отметил, что кризис — лучшее время для крупных международных корпораций, чтобы инвестировать.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаИнвестицииБизнес Татарстан
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