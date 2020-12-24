Прокуратура РТ утвердила новое обвинение экс-депутату Казгордумы Рушание Бильгильдеевой

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В ближайшее время в Вахитовский суд Казани будет направлено уголовное дело бывшего лидера справороссов Татарстана и экс-депутата Казгордумы Рушании Бильгильдеевой. Предъявленное ей в Следкоме обвинение по 11 эпизодам мошенничества на 38 млн рублей уже утвердила прокуратура РТ, сообщил «Реальному времени» адвокат Игорь Турушев, представляющий интересы потерпевших.



Расследованием этого дела занимались сотрудники 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ, который, в частности, занимается преступлениями в «Татфондбанке», «Интехбанке» и «Спурте».

В июне районный суд завернул это дело по 133 эпизодам, посчитав нужным объединить эпизоды потерпевших покупателей земли, не дождавшихся, по версии следствия, прокладки газа, воды и обещанного благоустройства в коттеджных проектах Бильгильдеевой «Радужный», «Восточное Державино» и «Студенцы». За прокладку коммуникаций они платили отдельно.

После переформатирования обвинения в нем остались 11 эпизодов мошенничества: три — по коттеджным поселкам, семь — по тем покупателям, что заплатили, но не получили даже землю, еще один эпизод касается партийного проекта «Справедливое ЖКХ». По версии следствия, в 2016-м Бильгильдеева обманом получила 550 тыс. рублей с директора УК «Яшьлек» в Набережных Челнах, обещая организовать перевод под его управление 20 многоэтажек в Казани.

Бильгильдеева неоднократно заявляла о своей непричастности к преступлениям. В ходе следствия ею погашен ущерб четырем потерпевшим на 2 млн 655 тысяч рублей. Причем одному из них по решению гражданского суда возмещен и моральный ущерб. По словам экс-руководителя агентств недвижимости «Пассаж» долги этих компаний по налогам ей пришлось закрывать за собственный счет, а еще вкладывать свои деньги в прокладку коммуникаций по поселкам. Общий объем личных вложений обвиняемая оценивает в сумму свыше 12 млн рублей.

На днях по ходатайству зампрокурора РТ ей продлили домашний арест до 30 января 2021 года.