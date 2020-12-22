Зампрокурора РТ просил продлить домашний арест экс-депутата Казгордумы Бильгильдеевой

Фото: "Реальное время"

Под домашним арестом до 30 января будущего года останется бывший лидер справороссов Татарстана и экс-депутат Казгордумы Рушания Бильгильдеева. Такое решение сегодня принял Вахитовский суд Казани, передает журналист «Реального времени».



С ходатайством о продлении меры пресечения обвиняемой в мошенничествах с ущербом 38 млн рублей в суд обратился зампрокурора РТ Алексей Заика. Поскольку 9 декабря Следком по РТ направил уголовное дело экс-руководителя агентства недвижимости «Пассаж» для утверждения обвинения в прокуратуру Татарстана, а срок домашнего ареста Бильгильдеевой должен был истечь под Новый год.

На заседании суда ходатайство руководителя поддержал помощник прокурора Вахитовского района Казани Фаниль Ахмадышев.

Обвиняемая и ее адвокат Мидхат Курманов возражали против продления со ссылкой на то, что уничтожить материалы дела, которое находится в прокуратуре, физически невозможно, заявлений о давлении от свидетелей и потерпевших не было, попыток скрыться фигурантка не предпринимала.

Рушания Бильгильдеева напомнила суду, что статус депутата Гордумы утратила в сентябре 2020-го, а из партии «Справедливая Россия» вышла еще в марте, так что на данный момент никаким политическим влиянием не обладает. Зато является незаменимой для трех больных родственников-инвалидов, в том числе матери и брата, которых ввиду домашнего ареста может навещать лишь с согласия следователя и сотрудников ФСИН.

Также обвиняемая просила суд дать ей возможность работать. Она рассказала о сложном финансовом положении своей семьи, которая вынуждена оплачивать кредиты, взятые ранее, чтобы закрыть долги АН «Пассаж» и проблемы клиентов-покупателей участков в трех поселках по обеспечению коммуникациями.

Судья Алмаз Ахметжанов ходатайство удовлетворил.

По версии Следкома, в 2012—2016 годах Бильгильдеева в качестве руководителя агентства недвижимости «Пассаж» похитила денежные средства в особо крупном размере более 130 граждан под предлогом заключения договоров на покупку земельных участков и подведения к ним дорог, сетей газо- и водоснабжения, а также обустройства территории. Статус потерпевших получили те, кто не дождался прокладки обещанных коммуникаций в коттеджных поселках «Радужный», «Восточное Державино» и «Студенцы», а также те, кто не получил даже участков.

Вину бизнес-леди не признает. На финише расследования обвинение ей переформатировали, объединив между собой 127 эпизодов по каждому из трех поселков.