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В Занзибаре умер бизнесмен, чей сын убил собственную мать в Казани пять лет назад

22:07, 23.12.2020
В Занзибаре умер бизнесмен, чей сын убил собственную мать в Казани пять лет назад
Фото: facebook.com/Igorvlsosin

Российский миллиардер Игорь Сосин умер в Занзибаре. По данным проекта Baza, у бизнесмена во сне остановилось сердце.

«На Занзибаре Сосин отдыхал вместе со своей 18-летней дочерью Таисией и ещё одной знакомой девушкой», — пишет Baza.

Вывезти тело жене Инне, с которой он разводился, помогают предприниматели Александр Соркин и Михаил Фридман.

Напомним, в декабре 2015 года сын бизнесмена Егор Сосин задушил свою мать в казанском отеле «Корстон».

Происшествия Татарстан
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