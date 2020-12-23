В Занзибаре умер бизнесмен, чей сын убил собственную мать в Казани пять лет назад

Российский миллиардер Игорь Сосин умер в Занзибаре. По данным проекта Baza, у бизнесмена во сне остановилось сердце.

«На Занзибаре Сосин отдыхал вместе со своей 18-летней дочерью Таисией и ещё одной знакомой девушкой», — пишет Baza.

Вывезти тело жене Инне, с которой он разводился, помогают предприниматели Александр Соркин и Михаил Фридман.

Напомним, в декабре 2015 года сын бизнесмена Егор Сосин задушил свою мать в казанском отеле «Корстон».