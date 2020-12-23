Путин объяснил, как региональные органы власти будут взаимодействовать с Госсоветом РФ

Президент РФ Владимир Путин объяснил, что руководители местных органов власти напрямую смогут ставить перед новым Госсоветом РФ вопросы, волнующие людей. Заявление было сделано во время заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

— Теперь руководители местных органов власти смогут напрямую ставить перед Госсоветом вопросы, которые наиболее остро чувствуются на местах, — передает «РИА Новости» его слова.

Фото: kremlin.ru

В понедельник, 21 декабря, президент России Владимир Путин утвердил состав Государственного совета РФ. Туда вошли более 100 человек, включая глав регионов, парламентариев, ряд чиновников и представителей общественных объединений. В списке оказался и президент Татарстана Рустам Минниханов. Госсовет возглавил сам президент.



Татьяна Леухина