Госдума приняла закон о полномочиях правительства по регулированию цен на продукты питания

Государственная дума в третьем чтении приняла закон, наделяющий правительство РФ полномочиями по регулированию цен на отдельные социально значимые продукты.

Правительство получит право устанавливать предельные розничные цены на некоторые социально значимые продукты питания первой необходимости на срок не более 90 календарных дней на территории одного или нескольких регионов России, сообщается на сайте Госдумы.

«Решение необходимое, связано с тем, что цены растут. И пока президент не вмешался, все это было разговорами», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на продовольственном рынке, а также утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на социально значимые товары.



Татьяна Демина