Мишустин подписал постановления для стабилизации цен на продукты

Ряд постановлений для стабилизации ситуации на продовольственном рынке подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу правительства.



Так, кабмином будет установлена тарифная квота в размере 17,5 млн тонн на вывоз пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. Еще правительство вводит субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы для мукомолов.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на социально значимые товары.



Маргарита Головатенко