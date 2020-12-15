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Мишустин подписал постановления для стабилизации цен на продукты

11:08, 15.12.2020 1
Мишустин подписал постановления для стабилизации цен на продукты
Фото: pixabay.com

Ряд постановлений для стабилизации ситуации на продовольственном рынке подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу правительства.

Так, кабмином будет установлена тарифная квота в размере 17,5 млн тонн на вывоз пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. Еще правительство вводит субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы для мукомолов.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на социально значимые товары.

Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляЭкономикаБюджетОбществоВласть
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