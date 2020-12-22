МИД России вводит ответные меры в отношении стран ЕС из-за Навального

Российская сторона на основе принципа взаимности расширяет ответный список представителей стран — членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. В нем оказались те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС.

Вербальные ноты МИД России были вручены главам дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции, а также направлены в представительство ЕС в Москве, передает RT.

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Татьяна Леухина