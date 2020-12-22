В ФСБ назвали подделкой ролик Навального о «пранке» сотрудника спецслужбы

Фото: Максим Платонов (архив)

В ФСБ заявили, что ролик Алексея Навального о звонке якобы сотруднику спецслужбы является подделкой. Расследование оппозиционера об отравителях в ведомстве назвали провокацией.

«Использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора», — цитирует сообщение ФСБ «РИА Новости».

Фото: instagram.com/navalny

Также в спецслужбе объявили о проведении проверки расследования политика о его отравлении.

Напомним, группа Belling Cat, CNN, «Инсайдер» и ряд других изданий вместе с Алексеем Навальным выпустили расследование в котором утверждается, что в отравлении оппозиционера приняли участие восемь сотрудников ФСБ.

В понедельник Навальный выпустил видео, в котором политик якобы звонит одному из предполагаемых участников отравления. Оппозиционер представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева. Его собеседник рассказывает подробности спецоперации.