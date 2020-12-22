Госдума приняла закон о вытрезвителях

Госдума приняла в третьем чтении закон о воссоздании системы специализированных учреждений (вытрезвителей) в России. Таким правом наделят регионы и муниципалитеты.

Правила работы вытрезвителей и виды оказываемой помощи утвердят на федеральном уровне — совместным нормативным актом Минздрава, Минтруда и МВД, пишет RT.

Фото: duma.gov.ru

В регионах смогут оказывать помощь лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения. Перед тем как поместить гражданина в вытрезвитель, его обязательно осмотрит врач, чтобы исключить заболевание, при наличии которого необходима госпитализация.

15 декабря депутаты Госдумы одобрили во втором чтении законопроект о платных вытрезвителях. Создавать их регионы смогут с 1 января. В Татарстане вытрезвители уже действуют. Согласно нормативу, установленному на 2021 год, в Казани и Челнах на человека, проведшего ночь в учреждении, бюджет потратит 663 рубля.



Татьяна Леухина