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В Госдуме одобрили законопроект о платных вытрезвителях

14:11, 15.12.2020
В Госдуме одобрили законопроект о платных вытрезвителях
Фото: duma.gov.ru

Во вторник депутаты Госдумы одобрили во втором чтении законопроект о платных вытрезвителях. Создавать их регионы смогут с 1 января.

Согласно документу, региональные власти смогут на условиях государственно-частного партнерства открывать платные медвытрезвители. Общие правила для таких учреждений будет определять правительство РФ.

Автором инициативы выступил депутат Александр Хинштейн, сообщает пресс-служба Госдумы. Он объяснял, что в некоторых регионах такие вытрезвители уже работают, но пока без правовых оснований.

Фото: vk.com

По предварительной оценке, за ночь пребывания в вытрезвителе придется отдавать около 1,5 тысячи рублей. Однако устанавливать окончательные расценки смогут региональные власти.

Напомним, в Татарстане вытрезвители уже действуют. Норматив на 2021 год установлен: в Казани и Челнах на человека, проведшего ночь в учреждении, бюджет потратит 663 рубля.

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