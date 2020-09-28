Кабмин Татарстана утвердил норматив стоимости услуг вытрезвителей

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Кабмин Татарстана подсчитал, во сколько должно обходиться содержание одного человека в вытрезвителе. Норматив установлен на 2021 год и предварительно на два последующих года.

В следующем году норматив стоимости услуги вытрезвителя составит 613,53 рубля за койко-день. В 2022-ом он достигнет 615,02 рубля, в 2023-ем — 616,55 рубля, следует из документа.

При этом в Казани и Набережных Челнах корректирующий коэффициент составляет 1,080609, а значит в следующем году ночь в вытрезвителе обойдется государству в этих городах почти в 663 рубля.

Фото: vk.com

В остальных районах республики, где есть вытрезвители поправочный коэффициент выше — 1,729984. А значит и стоимость услуги вырастет до 1 061,39 рубля.

Напомним, в 2018 году кабмин республики принял норматив на ближайшие три года и он составлял от 573,81 до 603,85 рубля.