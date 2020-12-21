В Челнах под строительство жилых домов заложили 266 га земли

В Набережных Челнах под строительство жилых домов в ближайшие года заложено 266 га земли, из которых 55 га — в муниципальной собственности. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил замруководителя исполкома Ильмир Исхаков.

В пользование инвесторов под коммерческое жилье заложено 193 га. Под социальную ипотеку зарезервировано 16 га. По расчетам чиновников, на заложенной территории можно построить 2 млн 300 тыс. кв.м. жилья.

Фото: Максим Платонов

— Даже если на 10 лет разделить, то мы ежегодно можем спокойно вводить по 230–250 тыс. кв.м. Есть более 260 га земли, еще дополнительно аукционим, - прокомментировал данные мэр города Наиль Магдеев.



Ранее на форуме девелоперов в Казани обсудили невыработанный лимит и новые тренды на рынке жилья.



Ольга Плешкова