Казанские застройщики не смогли закрыть заявки по ипотеке на 20 миллиардов

На форуме девелоперов в Казани обсудили невыработанный лимит и новые тренды на рынке жилья

Фото: Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», Сбербанк на фоне ажиотажного спроса на жилье в Казани не смог закрыть ипотечные сделки по одобренным заявкам на 20 млрд рублей и отложил их на будущий год. Главная причина переноса — образовавшийся к концу года дефицит жилья в новостройках татарстанской столицы. «Привлекательных объектов осталось не так много — многое распродалось после запуска льготной ипотеки», — рассказал нашему изданию глава управления по работе с партнерами Сбербанка Леонид Захаров на форуме застройщиков Hot. По мнению участников встречи, в ближайший год Казани стоит ожидать экспансии федеральных игроков, так как стоимость «квадрата» перешагнула психологически важную отметку в 100 тысяч рублей и по количеству сделок в 10—15 тысяч в год не уступает городам-миллионникам.

Сбербанк перенес сделки на 20 млрд

Казань оказалась одним из немногих мегаполисов, где федеральные банки не смогли в полном объеме удовлетворить спрос на выделенные им лимиты по льготной ипотеке из-за запаздывающих объемов сдачи жилья. Так, Сбербанк осенью удвоил в Татарстане объемы выдачи ипотеки по льготной ставке в 6,5%, но из-за дефицита жилья накопились открытыми заявки еще на 20 млрд рублей.

— Если до введения льготной ипотеки Сбербанк выдавал кредиты на 3—4 млрд, то теперь за октябрь выдали более 8 млрд рублей, а за ноябрь — на 6,5 млрд рублей, — обрисовал динамику ажиотажного спроса «Реальному времени» глава управления по работе с партнерами СБ Леонид Захаров, указав средний «чек» кредита — 2 млн рублей. — Льготная ипотека стала не единственным фактором резкого роста спроса. Свою роль сыграли и низкие ставки по депозитам, и волатильность валюты. Но триггером спроса все-таки явилась она. Если человек покупает «первичку», значит, до этого он должен продать старое жилье. Одно тянется за другим. В Татарстане сложилась стандартная картина — покупали 20% «первички» и 80% — «вторички».

Однако Сбер не смог в этом году полностью закрыть выделенные лимиты. По словам Захарова, незакрытыми остались еще 10 тысяч заявок татарстанцев.



— Одобрены еще заявки на 20 млрд: на эту сумму люди, конечно, должны что-то подобрать и купить. Если не купят, то сгорят (обычно действуют три месяца), — отметил он, указав, что спрос сильно опережает предложение застройщиков.



Чтобы заявки не аннулировались в течение декабря-января, Сбер «очень активно сейчас» работает с аккредитованными застройщиками и агентствами недвижимости. «В личные кабинеты рассылаем предложения от наших застройщиков и агентств, ведь покупатель не может самостоятельно выбрать подходящее по цене жилье», — рассказал Леонид Захаров.



По его словам, застройщики и риелторы в первую очередь предлагают варианты тем, кому уже одобрили кредитные заявки. «Это позволяет увеличить конверсию заявок и продажи жилья нашим партнерам-застройщикам. Это хорошо и для застройщиков, потому что Сбербанк — это половина рынка, и нам как банку. Мы надеемся увидеть реальные сделки и выдачу кредитов», — предполагает он.

По его словам, сейчас необходимо, чтобы в республике появились новые проекты. Фото Максима Платонова

Все продано?

Причина дефицита в том, что «привлекательных объектов осталось не так много». По словам собеседника издания, лучшее было продано в мае, когда были объявлены условия льготной ипотеки. Отсюда начался лавинообразный рост продаж, достигший пика в октябре.

По его словам, сейчас необходимо, чтобы в республике появились новые проекты. Они сразу будут пользоваться ажиотажным спросом, если займут хорошие локации. По наблюдениям эксперта, в Татарстане с лета идет постоянный рост стоимости квадратного метра: «Дешевле 80 тысяч рублей за «квадрат» в новостройках точно не найдете. Это нижняя планка. Обычно квартиры в новостройках торгуются от 100 до 120 тысяч рублей за метр».

В августе этого года жители Татарстана получили по льготной ипотеке под 6,5% годовых 4,2 тыс. кредитов на 9,9 млрд рублей. Об этом на заседании рабочей группы Госсовета при президенте РФ говорил президент республики Рустам Минниханов. По его словам, по программе сельской ипотеки в Татарстане выдали 801 кредит на 1,7 млрд рублей. Минниханов предложил вице-премьеру России продлить действие льготной программы ипотеки.

Казань не ждет федеральных застройщиков

Выход на высокий ценовой уровень однозначно притянет в Казань федеральных застройщиков, считает основатель компании Smart Management, экс-президент ГК ПИК по региональному развитию Александр Лефель. В разговоре с «Реальным временем» он подтвердил, что у московского застройщика был интерес к Казани несколько лет назад, но они ошиблись в прогнозе роста цены.



— Тогда мы планировали, что цена вырастет в пределах 60—70 тысяч рублей, а оказалось — под 100 тысяч, — признался Лефель. — Сейчас у московских застройщиков однозначно есть интерес к вхождению в Казань. Здесь достигнут достаточно высокий уровень жизни, сложившаяся городская среда, есть банковские продукты, которые необходимы для успешной реализации проектов, большой земельный банк реновации, поэтому, я думаю, что федеральные застройщики придут обязательно. Другой вопрос — готовы ли их принять и видеть здесь, в Казани.

Но экс-президент ГК ПИК уверен, что приход новых игроков — это всегда новый виток конкурентной борьбы за продукт. «Это повышение качества продукта, что выгодно потребителю. Приход федерального игрока подстегнет весь рынок. Игроки подтянутся и начнут конкурировать, начнут предлагать новые решения, и это будет стимулировать», — отметил он.



Добавим, что пока на казанском рынке работают подмосковное «Садовое кольцо» и удмуртская ГК «Комос». В Сбербанке согласились с этим прогнозом, уточнив, что вхождение федеральных игроков будет происходить через закрытие проектов обманутых дольщиков и выкуп долей в компаниях-застройщиках, как уже, собственно, и поступил ижевский застройщик, спасая проблемные стройки «ФОНа» на ул. Губкина в ЖК «МЧС».



При этом рост строительства коммерческого жилья идет и в других крупных городах Татарстана, например в Набережных Челнах и Альметьевске, отметили участники форума.