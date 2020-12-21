Татарстан получил 14 наград на Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре
Проекты из Татарстана завоевали 14 наград на Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. При этом проект набережной озера Кабан получил Гран-при как лучший реализованный проект площадью более 5 га.
Этот же проект получил золотой диплом в номинации «Лучший реализованный объект экологического, инженерного дизайна».
Также золотые дипломы получили:
- Набережная реки Салкын Чишма в пгт. Балтаси — «Лучший нереализованный проект общественного пространства площадью менее 1 Га».
- Комплексное благоустройство улицы Комарова с прилегающими скверами и ландшафтным парком в г. Зеленодольске — «Лучший нереализованный проект ландшафтной архитектуры социального значения».
- Комплексное благоустройство городского центра в г. Бугульме — «Лучший реализованный объект комплексного благоустройства жилой среды площадью более 5 Га».
- Комплексное благоустройство межквартального транзитного пешеходного пути и прилегающих дворовых территорий в г. Набережные Челны — «Лучший нереализованный проект комплексного благоустройства жилой среды площадью более 5 Га».
- Благоустройство и экореабилитация озер ООПТ «Городской лесопарк «Лебяжье» — «Лучший реализованный объект культурного и исторического наследия, восстановления памятников садово-паркового искусства».
- Творческая группа при мэрии г. Казани — «Лучшая компания года»
- Всемирный конгресс World Urban Parks 2019г. — «Лучшее событие года»
Серебряными дипломами награждены:
- Историко-культурный парк «Святой ключ» в с. Билярск — «Лучший реализованный объект ландшафтной архитектуры социального значения».
- Комплексное благоустройство сквера «Аллея славы» и площади перед ДК Железнодорожников — «Лучший реализованный объект комплексного благоустройства жилой среды площадью более 1 га».
- Благоустройство городского центра в г. Бавлы — «Лучший нереализованный проект комплексного благоустройства жилой среды площадью более 1 Га».
- Концепция развития туристско-рекреационного кластера «Дингез — море Татарстана», Камско-Устьинский район — «Лучшее градостроительное решение, проект планировки, концепция».
- Береговая линия реки Ик, с. Муслюмово — «Лучший реализованный объект средового дизайна».
Всего Татарстан направил на рассмотрение комиссии премии 19 проектов.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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