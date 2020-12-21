Татарстан получил 14 наград на Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре

Фото: Илья Репин (фото)

Проекты из Татарстана завоевали 14 наград на Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. При этом проект набережной озера Кабан получил Гран-при как лучший реализованный проект площадью более 5 га.

Этот же проект получил золотой диплом в номинации «Лучший реализованный объект экологического, инженерного дизайна».

Также золотые дипломы получили:

Набережная реки Салкын Чишма в пгт. Балтаси — «Лучший нереализованный проект общественного пространства площадью менее 1 Га».

Комплексное благоустройство улицы Комарова с прилегающими скверами и ландшафтным парком в г. Зеленодольске — «Лучший нереализованный проект ландшафтной архитектуры социального значения».

Комплексное благоустройство городского центра в г. Бугульме — «Лучший реализованный объект комплексного благоустройства жилой среды площадью более 5 Га».

Комплексное благоустройство межквартального транзитного пешеходного пути и прилегающих дворовых территорий в г. Набережные Челны — «Лучший нереализованный проект комплексного благоустройства жилой среды площадью более 5 Га».

Благоустройство и экореабилитация озер ООПТ «Городской лесопарк «Лебяжье» — «Лучший реализованный объект культурного и исторического наследия, восстановления памятников садово-паркового искусства».

Творческая группа при мэрии г. Казани — «Лучшая компания года»

Всемирный конгресс World Urban Parks 2019г. — «Лучшее событие года»

Серебряными дипломами награждены:

Историко-культурный парк «Святой ключ» в с. Билярск — «Лучший реализованный объект ландшафтной архитектуры социального значения».

Комплексное благоустройство сквера «Аллея славы» и площади перед ДК Железнодорожников — «Лучший реализованный объект комплексного благоустройства жилой среды площадью более 1 га».

Благоустройство городского центра в г. Бавлы — «Лучший нереализованный проект комплексного благоустройства жилой среды площадью более 1 Га».

Концепция развития туристско-рекреационного кластера «Дингез — море Татарстана», Камско-Устьинский район — «Лучшее градостроительное решение, проект планировки, концепция».

Береговая линия реки Ик, с. Муслюмово — «Лучший реализованный объект средового дизайна».

Всего Татарстан направил на рассмотрение комиссии премии 19 проектов.