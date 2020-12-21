«Ак Барс» и Азеведо ведут переговоры о расторжении контракта. Денежной компенсации не будет

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Нападающий Джастин Азеведо не вернется в Казань и больше не сыграет за «Ак Барс». Об этом сообщает Metaratings. На данный момент руководство казанского клуба и хоккеист обсуждают варианты расторжения контракта.

Напомним, что в начале декабря «Ак Барс» разрешил форварду улететь в Канаду на две недели по семейным обстоятельствам. Сообщалось, что проблемы со здоровьем и невозможность решить семейные проблемы влияют на его эмоциональный фон.

Ожидалось, что Азеведо вернется в Казань до конца декабря, однако хоккеист уведомил клуб, что останется в Канаде.

Действующий контракт с «Ак Барсом» рассчитан до конца сезона. Канадец подписал его весной нынешнего года, по нему он должен был получить 85 миллионов рублей. Теперь же «Ак Барс» и Азеведо ведут переговоры о том, что клуб не заплатит никакой компенсации.

В текущем чемпионате форвард провел 30 матчей и набрал 22 (5+17) очка. Игрок перебрался в Казань из пражского «Льва» в 2014 году. В 2018 году игрок помог «Ак Барсу» выиграть Кубок Гагарина, став MVP плей-офф.