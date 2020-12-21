В Челнах состоялось заселение 180-квартирного соципотечного дома
В Челнах прошло торжественное заселение соципотечного дома 63/23. Об этом сообщается на сайте исполкома города.
Многоквартирный 10-этажный дом с пятью подъездами построен по программе социальной ипотеки. Здание оборудовано вертикальной разводкой системы отопления, оснащено счетчиками с дистанционным съемом данных, датчиками задымления с извещателем.
Квартиры сдаются в чистовой отделке. Собственниками стали 180 семей — работники бюджетной сферы, челнинских предприятий, врачи, сотрудники КАМАЗа, сообщает пресс-служба.
Ранее ключи от квартир получили 169 семей из Нижнекамска.
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