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В Челнах состоялось заселение 180-квартирного соципотечного дома

18:51, 21.12.2020
В Челнах состоялось заселение 180-квартирного соципотечного дома
Фото: nabchelny.ru

В Челнах прошло торжественное заселение соципотечного дома 63/23. Об этом сообщается на сайте исполкома города.

Многоквартирный 10-этажный дом с пятью подъездами построен по программе социальной ипотеки. Здание оборудовано вертикальной разводкой системы отопления, оснащено счетчиками с дистанционным съемом данных, датчиками задымления с извещателем.

Квартиры сдаются в чистовой отделке. Собственниками стали 180 семей — работники бюджетной сферы, челнинских предприятий, врачи, сотрудники КАМАЗа, сообщает пресс-служба.

Фото: nabchelny.ru

Ранее ключи от квартир получили 169 семей из Нижнекамска.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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