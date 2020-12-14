В Нижнекамске состоится заселение соципотечного 169-квартирного дома

В Нижнекамске 17 декабря состоится заселение 169-квартирного соципотечного жилого дома 49-20 в 49-м микрорайоне города на проспекте Мира, 96. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Госжилфонда Татарстана.



В ведомстве напомнили, что для получения документов необходимо присутствие всех членов семьи старше 14 лет. При себе нужно иметь оригиналы договора соципотеки, паспорта и свидетельства о рождении детей.



С начала текущего года в 49-м микрорайоне города заселили пять соципотечных домов на 600 квартир.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске состоялось заселение 120-квартирного дома для бюджетников, молодых семей и детей-сирот.

Маргарита Головатенко