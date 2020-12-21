Когогин: «Рынок электротранспорта будет расти. В нашей стране это тоже будет происходить»

Об электробусах и их поставку в Европу

КАМАЗ хочет поставлять свои электробусы, которых в Москве на ходу уже полтысячи, в Европу. Как рассказал сегодня журналистам гендиректора компании Сергея Когогина, сертификацию автопроизводитель будет готов пройти в 2021 году.

— Сейчас мы занимаемся с Санкт-Петербургским Политехническим университетом разработкой программы универсальной модульной платформы, где мы хотим разработать весь спектр от 9 до 18 метров как автобусов, так и электробусов с новыми подходами, в новом кузове, с лучшими характеристиками. В области электродвижения сейчас хотим мы или нет, но это единственное, на что можно рассчитывать при экспорте в Европу. Мы пока не готовы к сертификации по европейским требованиям, но в следующем году мы доведем конструкцию по всем требованиям и правилам и сможем поставлять, — сказал он.

Всего в этом году КАМАЗ выпустил 202 электробуса и хочет удвоить это количество в 2021 году. В том числе компания в марте планирует начать пробную сборку электробусов на мощностях московского завода СВАРЗ.

Фото: vestikamaza.ru

Производство автобусов на Нефтекамском автозаводе (НЕФАЗ, входит в КАМАЗ) достигло 1560 штук. С 2024 компания планирует полностью обновить модельный ряд — сейчас испытывается новый 18-метровый автобус, спроектирован 9-метровый, будет разрабатываться 18-метровый электробус.



О коммерческом электромобиле

Также КАМАЗ намерен создать легкий коммерческий электромобиль на базе «Камы-1», которая была презентована 10 декабря.

— В электротранспорте платформу мы сделали — дальше увеличивай мощность двигателя, расширяй базу с тем, чтоб перейти через эту платформу уже на коммерческий транспорт. Потребуется внести изменения в конструкцию шасси, но не настолько серьезные, которые касаются трансмиссии для классической схемы. Вся архитектура электроники останется той же, силовая электрика — только блоки добавятся по мощности, — сообщил Когогин.

Ожидается, что коммерческое производство электромобиля «Кама-1» начнется не раньше 2023-2024 года, в следующем году пройдут сертификация и доводка автомобиля.

— Проект абсолютно живой. Рынок электротранспорта будет расти. В нашей стране это тоже будет происходить. Считаю, что будет развиваться каршеринг — электрические автомобили внутри городов. Это самая оптимальная вещь. И машину задумывали как маленький автомобиль для каршеринга, — отметил глава КАМАЗа.

Фото: kamaz.ru

По его словам, проблема в том, что электротранспорт все равно придет:

— Даже по результатам этого года мы видим, что количество электромобилей в нашей стране выросло по продажам, причем на 100% сразу рост происходит. Пока в основном ввозят бэушные машины, новых не так много. Но от тренда никуда не уйдешь, потому что стоимость владения остается такой, что это дешевле.

Интересно, что сами топы КАМАЗа сейчас пользуются другим автомобилем — Tesla Model S. Как рассказал Когогин, КАМАЗ приобрел одну такую машину в качестве служебного авто, на нем ездит директор по развитию компании Ирек Гумеров. Как отметил гендиреткор КАМАЗА, при всех преимуществах электромобилей их эксплуатация в РФ невозможна без должной инфраструктуры.

— Я могу прямо сказать, что без участия Россетей, энергетиков, создание инфраструктуры для электротранспорта в нашей стране вряд ли возможно. Рассчитываю, что они активно к этому подключатся. Но это совсем не простая задача как технически, так и финансово. Это займет огромное время в нашей стране, — отметил Когогин.

О создании водородных автомобилей и автобусов

В 2021 году КАМАЗ запланировал научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию 18-тонного водородного автомобиля и водородного автобуса.

— Насколько мы успеем это сделать, не скажу. Но в плане есть. Я считаю, что все мы должны пробовать. Когда мы взялись за разработку электробуса, никакого экономического смысла в этом не было вообще. Мы просто считали — в мире этап наступает, давайте попробуем. Потратим какое-то количество денег, чтобы понять, что из этого должно быть, — сообщил глава КАМАЗа.



О прекращении выпуска грузовиков поколения К-4

КАМАЗ планирует с 2024 года прекратить производство грузовиков поколения К-4 и сосредоточиться на выпуске тягачей K-5, заявил сегодня Сергей Когогин.

— От К3 мы, к сожалению, отказаться не сможем: во-первых, силовые структуры, они по-прежнему на старом модельном ряде, во-вторых, конечно, ценовое позиционирование этих машин — особенно в коммуналке, в сельском хозяйстве — оно по-прежнему остается ключевым, и мы вынуждены это поддерживать, — сказала тот

По итогам 2020 года компания рассчитывает продать 36,7 тыс. грузовиков — 32 тыс. автомобилей на российском рынке, 4,7 тыс. — на экспортном.



О выручке и сокращении инвестпрограммы

Что касается финансовых показателей, то КАМАЗ по итогам 2020 года ожидает выручку по МСФО в размере 208 млрд рублей. Конкретных прогнозов по прибыли Когогин давать не стал, но заверил — прибыль будет.



Также Когогин подтвердил, что инвестпрограмма компании в 2020 году снизится на треть с запланированных 14,1 млрд рублей.



«Из-за того, что нам нужно было серьезно поправить наши финансовые показатели, в этом году мы поджались. Сергей Викторович (Чемезов, глава «Ростеха» и председатель совета директоров «КАМАЗа» — прим. ред.) об этом говорил. На сегодня у нас 9,3 млрд инвестиций сделано. За декабрь мы там еще, конечно, немножко потратим», — сообщил Когогин.

Сам Чемезов недавно говорил, что КАМАЗ может закончить 2020 год с финансовыми результатами ниже запланированных из-за крупной инвестпрограммы. Если станет «совсем сложно», инвестпрограмма может быть сокращена, добавлял Чемезов.

О падении рынка грузовиков

КАМАЗ также ожидает снижения продаж грузовых автомобилей полной массой 14-40 тоннпо итогам 2020 года — до 60 тыс. штук.

— Для себя мы видим, что мы гарантированно продаем 32 тысячи на рынке России, ну и 4,6-4,7 тыс. — это экспорт. Внутренний рынок России перекрыл отставание экспорта. То есть, мы перевыполняем план по внутреннему рынку... КАМАЗ исходит из того, что рынок грузовиков полной массой 14-40 тонн в 2021 году «хуже, чем сегодня, не будет, — сказал Сергей Когогин.

Бизнес-план «КАМАЗа» на 2020 год предполагал продажу 35,7 тыс. грузовиков: 29 тыс. — на рынке РФ, 6,7 тыс. — на зарубежных рынках. На 2021 год запланирована продажа 37 тыс. грузовиков, в том числе 32 тыс. на российском рынке. Причиной сдержанных планов по экспорту в 2021 году автопроизводитель называет сохраняющиеся ограничения из-за коронавируса в станах.

— Когда страны стали закрываться, у нас стали возникать проблемы с реализацией контрактов, потому что часто это требует присутствия на местах наших специалистов, где-то — моих выездов. Есть страны, которые мы считаем для нас ключевыми. Это, во-первых, Казахстан, во-вторых, конечно, Туркменистан, потом — Узбекистан. По дальнему зарубежью по-прежнему ключевым остается Вьетнам. Там из-за закрытия страны мы вынуждены были почти полгода держать изготовленные машины на стоянках. Сейчас из Новороссийска там сплошным потоком корабли уходят. Мы стремимся отдать всю технику, чтоб она пришла в этом году. В декабре, конечно, не успеешь — фактически доставка 45 дней идет морем. Но ноябрь мы весь грузили, — рассказал Когогин журналистам.

Дарья Пинегина