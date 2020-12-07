Чемезов: «С учетом большой инвестпрограммы, у КАМАЗа показатели будут ниже запланированных»

Фото: Ринат Назметдинов

О челнинском автогиганте

КАМАЗ может закончить 2020 год с финансовыми результатами ниже запланированных, заявил сегодня утром журналистам глава госкорпорации «Ростех» (ей принадлежит 47,1% КАМАЗа) Сергей Чемезов. Отклонения от результатов он объяснил масштабной инвестпрограммой завода.

— Очевидно, что, с учетом большой инвестпрограммы, у КАМАЗа показатели будут ниже запланированных. Может быть, мы уменьшим инвестпрограмму, если будет совсем сложно. Если приемлемые показатели по году, оставим как запланировано, — заявил Чемезов.

Первоначальный бизнес-план КАМАЗа на 2020 год предусматривал продажу 35,709 тыс. автомобилей, из которых 29 тыс. планировалось продать на российском рынке, остальное — на зарубежном. Инвестиции в развитие производства на этот год были запланированы на сумму 14,1 млрд рублей. Чистая прибыль, как ожидалось, должна достигнуть 288 млн рублей при выручке в 204 млрд рублей.

О корректировке бизнес-плана в части продаж в связи с «коронавирусным» кризисом компания не сообщала, пишет «Интерфакс». Более того, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин ранее говорил, что по итогам I полугодия компания идет выше плана. Однако уже после он заявлял, что инвестпрограмма на 2020 года будет снижена на треть, до 8—10 млрд рублей.

Первоначальный бизнес-план КАМАЗа на 2020 год предусматривал продажу 35,709 тыс. автомобилей, из которых 29 тыс. планировалось продать на российском рынке, остальное — на зарубежном. Фото: Ринат Назметдинов

Чемезов также рассказал о ситуации с продажами автомобилей линейки К-5, разработанной совместно с Daimler AG (немецкому автогиганту принадлежит 15% КАМАЗа). «Были планы продать 1 тысячу машин, пока выходим на 700, рынок в классе этих грузовиков упал на 30%, поэтому сейчас сложно», — сообщил он. На вопрос, не выходил ли Daimler с предложением докупить долю в КАМАЗе, Чемезов ответил отрицательно.

Об АвтоВАЗе

Иная динамика наблюдается на другом крупном автопредприятии «Ростеха» — производителе легковых автомобилей АвтоВАЗ. Чемезов ожидает, что компания, несмотря на все невзгоды «коронавирусного» 2020 года, закончит год с прибылью. Оценивать эту прибыль Чемезов не стал, назвав ее «минимальной». В 2019 году АвтоВАЗ получил чистую прибыль по РСБУ в 385 млн рублей.

— Летом в связи с поддержкой государства — был госконтракт на 16 тыс. машин — АвтоВАЗ поднялся. С июля продажи у них растут каждый месяц, это частично компенсирует весенние потери. Ожидаем, что год будет прибыльным, но, конечно, той прибыли, как в 2019 году, компания вряд ли добьется, падение продаж будет около 7%. То есть какая-то прибыль будет, но минимальная, — заявил Чемезов.

«Ростеху» в АвтоВАЗе принадлежит доля в 33,8% через голландскую Alliance Rostec Auto B.V., 66,2% владеет Renault. В июне 2019 г. сообщалось, что «Ростех» снизит свою долю в СП до 25%, продав часть доли Renault, а вырученные средства вложит в развитие АвтоВАЗа. Сейчас же, как заявил Чемезов, Renault просит перенести вопрос продажи доли на следующий год, но «это дело может начать продвигаться только тогда, когда компания переедет в Россию», то есть головная компания поменяет регистрацию с голландской на российскую.

«Ростеху» в АвтоВАЗе принадлежит доля в 33,8% через голландскую Alliance Rostec Auto B.V., 66,2% владеет Renault. Фото: лада.онлайн

Чемезов также отметил, что вопрос переезда связан с наличием у компании старых долгов на 20 млрд рублей. 10 млрд рублей, которые АвтоВАЗ должен ОАТ (крупнейший производитель компонентов, входит в «Ростех»), Чемезов предложил фактически «простить» автопроизводителю.

О самолетах

«Ростех» рассчитывает, что самолет Sukhoi Superjet New — импортозамещенная версия ближнемагистрального Sukhoi Superjet 100 с отечественным двигателем и комплектующими — появится в 2024 году. По словам Чемезова, разработка самолета обойдется в целом в 120 млрд рублей, и, возможно, меньше. В новом самолете порядка 97% иностранных компонентов будут замещены на российские. Оптимальным вариантом, по его мнению, будет авиалайнер вместимостью около 100 пассажиров.

При этом Чемезов заверил: «Ростех» продолжает работу с западными поставщиками комплектующих для гражданских самолетов, ни один российский авиапроизводитель не получил уведомлений о прекращении сотрудничества из-за санкций. Ранее об отказе западных компаний поставлять системы для российских гражданских самолетов сообщали в Минпромторге РФ — правда, не уточняя, о каких именно самолетах идет речь.

Что же касается военной авиации, то первый серийный истребитель Су-57 с двигателем первого этапа будет передан Минобороны РФ до конца года. Сейчас, по словам Чемезова, уже поставлены первые 10 самолетов опытной партии.

Первый серийный истребитель Су-57 с двигателем первого этапа будет передан Минобороны РФ до конца года. Фото: rostec.ru

Кроме того, «Ростех» в инициативном порядке прорабатывает концепцию перспективного однодвигательного самолета в легком и среднем классах, который может быть выполнен в пилотируемом и беспилотном вариантах. Минобороны пока не делало на него заказ, но Чемезов заявил, что убежден в целесообразности такой разработки — возможно, и для продвижения на экспорт.

О других военных технологиях

Беспилотники входящего в «Ростех» концерна «Калашников» успешно прошли испытания в Сирии. «Они хорошо себя зарекомендовали, Минобороны с удовольствием их приобретает. Причем не только разведывательные, но и боевые», — сообщил Чемезов.

В настоящий момент известно о нескольких боевых роботах, разработанных для российской армии, отмечает «Интерфакс». Среди них — робот-сапер «Уран-6», боевые роботы «Уран-9», «Нерехта», «Соратник», «Платформа-М» и «Арго». По сообщениям Минобороны РФ, роботы «Уран-6» и «Уран-9» применялись в ходе российской военной операции в Сирии.

Вместе с тем Чемезов признал проблему с батареей для боевых экзоскелетов «Сотник», которые могут в будущем стать частью боевой экипировки военнослужащих.

Точность стрельбы у солдата с таким экзоскелетом возрастает на 20%, заявил Чемезов. Фото: rostec.ru

— Над этой темой работают. Что-то, может быть, будем докупать, — сказал он. — Заказчик пока не утвердил официальные требования, поэтому все эти работы носят сейчас инициативный характер. Я хочу с вами согласиться, что проблема с батареей существует. Хотя в том варианте, в котором сегодня создана эта модель, она очень помогает солдату, — заявил Чемезов.

Подобные экзоскелеты должны позволить солдату нести до 60 кг груза, снизить энергетические затраты при беге и ходьбе на 15%, нагрузку на опорно-двигательный аппарат — на 50%. Точность стрельбы у солдата с таким экзоскелетом возрастает на 20%, заявил Чемезов.

О фарминдустрии

«Ростех» намерен продать свою долю в 32,4% в одном из крупнейших предприятий фармацевтической отрасли России «Синтез», заявил Чемезов. Покупателем выступит АФК «Система», у которой находится основной пакет акций (56,2%). Портфель ОАО «Синтез» включает около 300 наименований продукции.

Чемезов также заявил о намерении выкупить контрольный пакет компании «Форт», производящей вакцины от гриппа. Сейчас «Ростех» владеет в «Форте» долей в 25,01%. На 50,01% «Форт» принадлежит структуре Marathon Group ООО «МФ-Форт», на 24,9% — компании ООО «Мегард Групп» Антона Катлинского.

— Она (компания «Форт», — прим. ред.) сейчас на подъеме как основной производитель четырехвалентной вакцины против гриппа, спрос на которую с каждым годом все больше, — заявил Чемезов.

Александр Артемьев