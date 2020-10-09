На дорогах Москвы заработал 500-й электробус

Юбилейный, 500-й электробус, собранный на НЕФАЗе, дочернем предприятии КАМАЗа в Башкирии, выехал на дороги Москвы. Об этом сообщает пресс-служба завода.

По словам исполнительного директора КАМАЗа Юрия Герасимова, главная цель выпуска электробусов — забота об экологии мегаполиса и безопасности пассажиров: «С учетом опыта эксплуатации инженеры компании внедрили ряд улучшений, направленных на повышение комфорта пассажиров».

В салоне электробуса появилось напольное покрытие, имитирующее паркетную доску, перегородки из травмобезопасного стекла и дополнительные амортизирующие упоры для удобства стоящих пассажиров.

Фото: rostec.ru

Напомним, что в середине июня ПАО «КАМАЗ» поставило в Москву 100 электробусов в рамках третьего контракта, заключенного с ГУП «Мосгортранс» в январе 2020 года.

