В одном из ресторанов Набережных Челнов выявили нарушения «антиковидных» предписаний

В результате проверки Роспотребнадзора в Набережных Челнах на ресторан «Облако 53» был составлен протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Материалы переданы в суд, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью города.

«При проведении проверок получилось так, что не все полностью носили маски, как положено, не обеспечен был контроль со стороны администрации заведения за соблюдением масочного режима самими сотрудниками, учет проведения еженедельных дезинсекционных работ», — сообщил главный санитарный врач Челнов Ильгизяр Бариев.

Всего за неделю в Челнах на соблюдение «антиковидных» ограничений проверено 12 торговых предприятий, семь заведений общепита, пять медорганизаций, две школы, восемь ссузов, три аптеки, два ТЦ. Помимо этого завершена работа по двум структурным подразделениям КАМАЗа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Нарушения требований Роспотребнадзора в Челнах также выявлено в стоматологической клинике «Девистом», косметологической клинике Beauty Club и медклинике «Елена Мед».

На прошлой неделе стало известно, что в Набережных Челнах выявили коронавирус у работников автомобильного завода КАМАЗа, компаний «Автозапчасть», «РариТЭК», «Ника» и «ДомкорИндустрия».

Татьяна Демина