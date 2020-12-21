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В Госдуме предложили повысить ответственность за нарушения пожарной безопасности в соцучреждениях

08:24, 21.12.2020
В Госдуме предложили повысить ответственность за нарушения пожарной безопасности в соцучреждениях
Фото: pixabay.com

Предложение о повышении административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в социальных учреждениях поступило от депутата Госдумы Ивана Сухарева. Об этом сообщает RT.

Нарушения в домах-интернатах для престарелых и инвалидов являются повышенным риском и угрожают жизни граждан, которые не всегда способны самостоятельно реагировать на угрозу пожара. Административные штрафы предлагается увеличить двукратно.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года в России запрещается оставлять без присмотра зажженные свечи и непотушенные сигареты в домах.

Маргарита Головатенко
Общество
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