В Госдуме предложили повысить ответственность за нарушения пожарной безопасности в соцучреждениях

Предложение о повышении административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в социальных учреждениях поступило от депутата Госдумы Ивана Сухарева. Об этом сообщает RT.



Нарушения в домах-интернатах для престарелых и инвалидов являются повышенным риском и угрожают жизни граждан, которые не всегда способны самостоятельно реагировать на угрозу пожара. Административные штрафы предлагается увеличить двукратно.

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Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года в России запрещается оставлять без присмотра зажженные свечи и непотушенные сигареты в домах.

Маргарита Головатенко