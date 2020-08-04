Соцсети отреагировали на танец возле казанской мечети «Кул-Шариф»

В Казани разгорается очередной скандал о танцах в неподобающих местах. Пользователи соцсетей возмутились действиями двух юношей, записавших видео на фоне мечети «Кул-Шариф».

Короткий ролик с танцующими молодыми людьми, записанный в стиле Tik-Tok, вызвал бурю негодования.

Комментаторы призывают заставить пляшущих мужчин копать, «чтобы поняли, каким трудом их деды и отцы зарабатывали на жизнь, пока строили такие сооружения».

Некоторые пишут, что «за них танцуют демоны».

Другие встали на защиту парней и стали хвалить их танец, а также заявлять, что оскорбить чувства верующих невозможно.

Это уже не первый подобный скандал: в начале июля пользователи соцсетей оскорбились пляшущими возле Центрального стадиона Казани девушками. На записи также можно было различить мечеть «Кул-Шариф». Одна из девушек вынуждена была извиниться.

Схожая ситуация произошла и в июле 2017 года. Танцовщица Анастасия Малышева записала видео, в котором она исполнила тверк на фоне мечети.