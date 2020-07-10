В соцсетях моралисты возмутились танцами молодых девушек на фоне «Кул Шариф» в Казани

В соцсетях пользователи обсуждают танцы молодых девушек на фоне мечети «Кул Шариф». Комментаторы осудили провокационный танец на фоне религиозного сооружения.

Судя по всему, тусовка молодежи проходила на парковке возле Центрального стадиона. На переднем плане две девушки танцуют под музыку, позади них вдалеке виден подсвеченный «Кул Шариф».

В комментариях люди возмутились подобным поведением: «А зачем голым задом вертеть на фоне мечети ? Дуры» — возмутился комментатор Юрий Фадеев. Его отклик оценили более 100 пользователей.



Другие не видят ничего особенного в поведении молодежи.

Отметим, что несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия, казанская молодежь продолжает собираться в популярных местах отдыха.