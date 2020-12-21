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Сегодня в Татарстане в отдельных районах возможен туман

05:22, 21.12.2020
Сегодня в Татарстане в отдельных районах возможен туман
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня, 21 декабря, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночь пройдет без существенных осадков.

По сообщению Гидрометцентра Татарстана, днем и вечером пройдет небольшой мокрый снег, на дорогах будет гололед. В отдельных районах республики опустится туман. Ветер южный умеренный. Ночью и утром температура воздуха опустится до -16..-21 градусов, при прояснениях -22..-27 градусов. Днем температура воздуха составит -7..-12 градусов, на востоке РТ местами до -17 градусов. На дорогах гололедица.

Фото: tatarmeteo.ru

В Казани температура воздуха днем составит -8..-10 градусов.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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