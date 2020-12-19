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В Челнах в подвале торгового дома загорелась сауна

21:29, 19.12.2020
В Челнах в подвале торгового дома загорелась сауна
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

В Челнах загорелась сауна, расположенная в подвале торгового дома. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о возгорании поступило 19 декабря в 11.41. Горение началось на площади 12 кв. м в помещении парной сауны в подвале двухэтажного здания.

Пострадавших нет. Из сауны самостоятельно вышли до прибытия пожарных пять человек, еще 13 человек эвакуировались с первого и второго этажей, где располагаются магазин, салон красоты и ремонт техники

Выясняется причина возгорания.

Ранее в Казани один человек пострадал при пожаре в сауне.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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