В Челнах в подвале торгового дома загорелась сауна

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

В Челнах загорелась сауна, расположенная в подвале торгового дома. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о возгорании поступило 19 декабря в 11.41. Горение началось на площади 12 кв. м в помещении парной сауны в подвале двухэтажного здания.

Пострадавших нет. Из сауны самостоятельно вышли до прибытия пожарных пять человек, еще 13 человек эвакуировались с первого и второго этажей, где располагаются магазин, салон красоты и ремонт техники

Выясняется причина возгорания.



Ранее в Казани один человек пострадал при пожаре в сауне.



Ольга Плешкова