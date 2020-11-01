В Казани один человек пострадал при пожаре в сауне

Фото: МЧС по РТ

Вчера вечером в Казани 57-летний мужчина пострадал при пожаре в сауне на территории садоводческого товарищества. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Сообщение о пожаре поступило 20:51 31 октября. Загорелось потолочное перекрытие сауны в садовом доме на площади 5 кв.м. Мужчина получил отравление продуктами горения, госпитализация не потребовалась

В 21:07 пожарные ликвидировали открытое горение.

Также вчера произошло два пожара в частных жилых домах под Казанью.

