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В Казани один человек пострадал при пожаре в сауне

08:49, 01.11.2020
В Казани один человек пострадал при пожаре в сауне
Фото: МЧС по РТ

Вчера вечером в Казани 57-летний мужчина пострадал при пожаре в сауне на территории садоводческого товарищества. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Сообщение о пожаре поступило 20:51 31 октября. Загорелось потолочное перекрытие сауны в садовом доме на площади 5 кв.м. Мужчина получил отравление продуктами горения, госпитализация не потребовалась

В 21:07 пожарные ликвидировали открытое горение.

Также вчера произошло два пожара в частных жилых домах под Казанью.

Общество Татарстан
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