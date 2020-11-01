В Казани один человек пострадал при пожаре в сауне
Вчера вечером в Казани 57-летний мужчина пострадал при пожаре в сауне на территории садоводческого товарищества. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.
Сообщение о пожаре поступило 20:51 31 октября. Загорелось потолочное перекрытие сауны в садовом доме на площади 5 кв.м. Мужчина получил отравление продуктами горения, госпитализация не потребовалась
В 21:07 пожарные ликвидировали открытое горение.
Также вчера произошло два пожара в частных жилых домах под Казанью.
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