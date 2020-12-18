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Россельхознадзор частично снимает запрет на поставку яблок из Азербайджана

16:16, 18.12.2020
Россельхознадзор частично снимает запрет на поставку яблок из Азербайджана
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россельхознадзор частично снимает запрет на поставку томатов из Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ввоз яблок в Россию разрешается с 21 декабря. Допущена к поставке продукция производителей Шабранского района Азербайджана, где в текущем году не выявлено карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов.

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Решение принято на основании информации Агентства продовольственной безопасности Азербайджана об усилении карантинного фитосанитарного контроля яблок и результатов фитосанитарного мониторинга.

Напомним, что Россельхознадзор запретил с 10 декабря поставки томатов и яблок из Азербайджана с целью «сохранения фитосанитарного благополучия». С 17 декабря ведомство частично разрешило поставку томатов.

Татьяна Демина
Экономика
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