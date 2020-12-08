Россельхознадзор запретил поставки томатов и яблок из Азербайджана

Россельхознадзор запретил с 10 декабря поставки томатов и яблок из Азербайджана. Решение принято с целью «сохранения фитосанитарного благополучия».

Причиной ограничения импорта яблок и томатов стало систематическое выявление вредителей в поставляемой из Азербайджана продукции, сообщается на сайте Россельхознадзора.

В частности, с 22 октября текущего года зафиксировано 17 случаев выявления в указанных продуктах южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в России объявили провальной программу импортозамещения продуктов — в стране не смогли заместить поставки импорта за счет внутреннего производства.



Татьяна Демина