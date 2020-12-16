Россельхознадзор частично снимает запрет на поставку томатов из Азербайджана

Россельхознадзор частично снимает запрет на поставку томатов из Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ввоз томатов в Россию разрешается с 17 декабря под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана. При этом допускается поставка продукции «с предприятий, расположенных в районах, где ранее не были зафиксированы выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов».

Решение о частичном возобновлении поставок принято в связи с получением от Агентства пищевой безопасности Азербайджана дополнительной информации о производителях томатов.

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Напомним, что Россельхознадзор запретил с 10 декабря поставки томатов и яблок из Азербайджана. Решение было принято с целью «сохранения фитосанитарного благополучия».



9 декабря Россельхознадзор также запретил ввоз помидоров из Турции, Армении и Узбекистана.



Татьяна Демина