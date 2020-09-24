Главное о коронавирусе на 24 сентября: 6 000 выздоровевших в Татарстане, спорные маски, вторая волна в Канаде

Фото: Максим Платонов

Жестких ограничений в Татарстане не будет



За последние сутки в Татарстане подтвердились 22 новых случая коронавируса, из них два — завозных, 20 — контактных. Десять человек госпитализировано, 19 лечатся дома.



В Казани зарегистрировали 9 заболевших. Всего на 24 сентября в Татарстане зарегистрировано 7 087 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 5 999 человек, в том числе 40 за минувшие сутки. Умерли 74 человека.

Внештатный кардиолог Приволжского федерального округа, заведующий кафедрой кардиологии КГМУ Альберт Галявич рассказал, что в Татарстане возросла смертность от инсульта и инфаркта из-за пандемии. По его словам, этому способствовали малоподвижность, неправильное питание и употребление алкоголя.

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщила, что в Татарстане не планируют возвращать жесткие ограничения из-за коронавируса.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в послании к Госсовету Татарстана заявил, что республике удалось сократить риски и предотвратить негативные сценарии в условиях распространения коронавируса.

В Татарстане зафиксирован один из наименьших темпов прироста заболевших COVID-19 — 0,3%.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в послании Госсовету Татарстана заявил, что республике удалось сократить риски и предотвратить негативные сценарии в условиях распространения коронавируса.



Обоснование цены на «антиковидное» лекарство

За последние сутки в России выявлено 6 595 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 130 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 128 836 человек, а выздоровевших — до 929 829 человек.



Зафиксировано 149 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 19 948 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 43,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 357 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 222 тыс. человек.



Прибывших в Россию граждан обязали соблюдать самоизоляцию на дому до получения результатов теста на коронавирус, сделанного в течение трех дней с момента прибытия.

На выступлении перед членами Совета Федерации президент России Владимир Путин рассказал, что скоро будет зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса.

Фото: kremlin.ru

Путин поблагодарил Совфед за ответственную работу во время пандемии коронавируса и оперативное принятие решений по поддержке граждан и экономики.

Посольство России в США попросило американскую сторону сосредоточиться на борьбе с распространением COVID-19, а не с российской вакциной от вируса. Об этом дипведомство заявило в Twitter.

Президент РФ продлил срок временного или постоянного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в России и срок, на который они поставлены на учет по месту пребывания, если он истекает раньше 15 декабря.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на лекарство от коронавируса «Арепливир». Ранее была озвучена стоимость в 12 320 рублей.

Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сказала, что многоразовые маски, сшитые на неизвестном производстве из непроверенных материалов, не должны использоваться как защитные, потому что нет данных об их эффективности.

Депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев умер из-за последствий коронавируса.

Фото instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко победила в борьбе с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что артистку уже выписали из больницы, где та проходила лечение.

Минздрав сообщил о получении всеми регионами России первых пробных партий вакцины против коронавируса «Спутник V», выпущенных для гражданского оборота.

Полный карантин в Израиле

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 31 870 904 человека, 976 311 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 934 205). На второй строчке — Индия (5 732 518), на третьей — Бразилия (4 591 364). Россия на четвертом месте (1 117 487), на пятом — Колумбия (784 268).



Больше всего смертей зафиксировано в США (201 909). За ними следуют Бразилия (138 105), Индия (91 149), Мексика (74 949) и Великобритания (41 951).

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о второй волне коронавируса в стране и о том, что она может быть хуже первой.

Американский актер и продюсер Эдриан Броуди сообщил в своем Instagram, что принял участие в испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции, после чего написал фразу с кириллицей: «Side effects whatsoeveя, and that I feelsh oosh я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши». Россияне поняли шутку Броуди — он имел в виду, что инъекция лекарства из России заставляет человека говорить по-русски.

Фото instagram.com/adrienbrody

Ученые выяснили, что ключевой фактор для передачи коронавируса SARS-CoV-2 — скорость испарения влаги в воздухе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в Израиле с 25 сентября на две недели введут полный карантин: это необходимо для борьбы со второй волной коронавируса.

Специалисты методистского госпиталя в Хьюстоне (штат Техас) выяснили, что в результате коронавирусной мутации D614G увеличивается количество частиц вируса, попадающих в организм человека при заражении, и вирус распространяется быстрее.

В Лондоне могут пройти первые в мире испытания вакцины от COVID-19, при которых добровольцев будут намеренно заражать коронавирусом. Испытания должны начаться в январе на специальном объекте, где будут приняты меры безопасности. Сначала добровольцев планируется вакцинировать, а спустя месяц — ввести им контрольную дозу коронавируса.

Маргарита Головатенко